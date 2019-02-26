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Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"Kaybettiğimiz için üzgünüm"- "Hiçbir açıklamanın beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum"

26 Şubat 2019 Salı 23:04
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm." dedi.

Müsabakada aleyhlerine Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla verilen penaltı kararını eleştiren Karaman, "Birçok konuda sağduyu ile yaklaşıp, kendimize ve camiamıza yakışan bir duruş göstermeye gayret ediyoruz. Sadece kendi camiamızın mensupları değil, spora adil bir gözle bakıp, adil bir gözle yargılamanın da peşindeyiz. Bütün çabamız bunun için. Camiamızın beklentileri var. Bazen beklentilere cevap veremeyebilirsiniz, istediğiniz gibi oynayamayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ama bu şekilde olması adil değil." diye konuştu.

Ünal Karaman, penaltı kararını defalarca izlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pozisyonu içeride yeniden izledim. Saha kenarında da izlemiştim. Profesyonel arkadaşlarla beraber izledik. Bir şey görmeye çalıştım. İkili mücadeleye mi verdi, ele mi verdi? Bir yere koyamıyorum. Ceza sahası içindeki her dokunuşa ve mücadeleye penaltı verilecekse savunma oyuncusu olmadan oynayayım. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama bekliyorum. Hiçbir açıklamanın beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum. Bu sadece Trabzonspor'un mensubu olarak verilen bir beyanat değil, spor camiasının bir ferdi olarak yaptığım açıklamadır."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:04
  1. Futbol
  2. Maçın ardından
  3. Trabzonspor
  4. Ümraniyespor
  5. Ünal Karaman
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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