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Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur:"Türkiye'de kim ağlarsa, bir hafta sonra maalesef hakemler onların yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan gerçekten sıkıldık"- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Sivasspor'u kendi evinde yenmek bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla kazandığımız için çok sevinçliyiz"

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:41
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, son iki maçlarını kaybettiklerini ve bu durumu analiz edeceklerini belirtti.

Uzğur, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun ilk bölümünde istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını belirten Uzğur, "Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe şans tanıdık. Oyunun ikinci bölümünde ise tempoyu yükselttik, istediğimiz pozisyonları bulduk ve gol attık. Daha fazla gol atabilirdik." açıklamasında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Uzğur, şunları kaydetti:

"Hakemin de katkılarıyla tempomuz zaman zaman düştü. Bu mücadeledeki olumlu ve olumsuz yönleri analiz edip, daha iyi maçlar çıkartmak için çalışacağız. Son iki haftadır kişisel hataları biraz fazla yaptık. Atağa çıkarken toplar kaptırdık ve bu da bir takımın oyununu bozan en büyük etkenlerden biri. Türkiye'de kim ağlarsa, bir hafta sonra maalesef hakemler onların yanında oluyor. Biz de üst üste buna maruz kalmaktan gerçekten sıkıldık. İlgililer herhalde bunu takip ediyorlardır."


- Korkmaz: "Kazandığımız için çok sevinçliyiz"


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynayarak 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Takımının oyuna hakim taraf olduğunu dile getiren Korkmaz, girdikleri gol pozisyonlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

İkinci yarıya da iyi başladıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Golü yedikten sonra bir panikleme dönemi oldu. 7 maçtır kazanamamanın vermiş olduğu bir stres, baskı vardı. Sivasspor, kendi evinde kaybetmiyor, çok güçlü bir takım. Çok yetenekli hocaları olan bir takım. Sivasspor'u kendi evinde yenmek bizim için ayrı bir mutluluk. Dolayısıyla kazandığımız için çok sevinçliyiz. Hem iyi oynadık hem de hak ettiğimiz 3 puan aldık."

Korkmaz, 7 hafta sonra galip geldikleri için ayrıca mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:41
  1. Antalyaspor
  2. Bülent Korkmaz
  3. Demir Grup Sivasspor
  4. Ersel Uzğur
  5. Futbol
  6. SÜPERLİG

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