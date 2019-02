SAINT PETERSBURG (AA) - Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe karşısında ideal bir oyun sergilemedekilerini ancak gereken skoru almayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısında 3-1’lik galibiyetle tur atladıkları karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İki aylık aradan sonra maç temposuna alışmanın kolay olmadığına işaret eden Semak, "Sakatlık geçiren veya takımımıza yeni katılan oyuncularımız vardı. Oyunumuz ideal değildi ancak gereken skoru alabildiğimiz için mutluyuz. Eksiklerimizi gördük ve bunları gerekli çalışmaları yaparak kapatmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları ilk maçta eksik oyuncularının olduğunu aktaran Semak, "Bugün ise eksik oyuncularımız tekrar aramıza katıldılar ve bu sayede özellikle hücum anlamında daha etkili olabildik." yorumunu yaptı.

Maçta yedikleri golün kendilerini tedirgin ettiğini anlatan Semak, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçta yaptığımız top kayıpları istediğimiz skora ulaşmamızı zorlaştırdı. Ancak yine de taraftarımızın verdiği coşku ve oyuncularımızın çabalarıyla gereken skora ulaştık. Artem Dzyuba, Martin Skrtel'i kendini çekerek kanada açıldı ve böylece Serdar Azmoun oluşan açıkta daha rahat hareket edebildi. Skor maç boyunca başa baştı ve durum her an değişebilirdi. Bu nedenle maçtaki her an kırılma noktasıydı. Tolgay Arslan'la yaşadığımız pozisyon ise sahada olabilecek şeyler. Maçtan sonra zaten kendisiyle el sıkıştık."