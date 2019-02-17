0553 313 94 23

Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Seri devam etti. İlk yarıdaki iyi serinin tam tersini yaşıyoruz"- "Önümüzdeki 2 haftalık süreç çok önemli"

17 Şubat 2019 Pazar 23:13
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, "Seri devam etti. İlk yarıdaki iyi serinin tam tersini yaşıyoruz. İkinci yarıya kötü başlangıç yaptık. Süper Lig takımının yaşamadığı bir seri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Gol de attık ve kaçırdık. Ancak yediğimiz golden sonra kırılganlığımız devam etti. Bu durumu değiştirecek olan bizleriz. Benim ve takımımın inancı asla kaybolmayacak. Önümüzdeki 2 haftalık süreç çok önemli. Önemli 3 maç var. Bu arada dönüşü yapacağız. Yaptığımız hatalara da mutlaka çare bulacağız ve teşhis koyacağız." diye konuştu.

Üst üste yaşadıkları mağlubiyetler karşısında üzgün olduklarını kaydeden Mustafa Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir takıma karşı kaybettik. Final pasları ve vuruşlarında bizden daha becerikliydiler. Neticede üzüldüğümüz bir 90 dakika geride kaldı. Ancak biz bu mücadeleden yüzümüzün akıyla mutlaka çıkacağız. Bu durumu değiştirecek potansiyelimiz var. Yediğimiz goller, bir Süper Lig takımının yaşamaması gerek pozisyonlardan kaynaklandı. Yürüdüğümüz yoldan hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz."

Ara transfer döneminde takımda değişim yaşandığına da dikkati çeken Denizli, "Takımdaki değişim bizi tahmin ettiğimizden daha fazla etkiledi. Bazı futbolcularda beklemediğim düşüşler oldu. Ancak en kısa sürede bunları geride bırakacağız. Yediğimiz ilk golden sonra kırılganlık sorunu yaşıyoruz. Yarından itibaren bunun da üzerinde ciddi çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:13
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Maçın ardından
  4. Mustafa Denizli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2019
    2. İP'ler koptu: Tabelasıyla birlikte..
    3. Macron’un kirli ilişkilerini ortaya..
    4. Trump'ı üzecek gelişme: Adaylıktan..
    5. Hastanede skandal: Oksijen yerine azot..
    6. İzmir’de asker uğurlama konvoyu kaza..
    7. Park halindeki otomobile çarpan araç..
    8. Bakan Soylu: “Biz, ezanlarına sahip..
    9. Kırıkkale’de sürat kaza getirdi: 2..
    10. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi
    11. Erdoğan'dan Putin'e zırhlı araç sorusu
    12. Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına..
    13. İsmail Erdem Ataşehir İmar İskan..
    14. D-100 Karayolu’nda sıkışmalı kaza: 1..
    15. Milli eskrimcilerden Dünya Kupası'nda..
    16. Süheyl Batum ADD'den istifa etti
    17. Maçın ardından
    18. Bakan Varank: "Ezine Gıda, İhtisas OSB..
    19. Maçın ardından
    20. Kemal Kılıç: "Hak etmediğimiz bir..
    21. Terim takımdan ayrılmak isteyenleri..
    22. Asker uğurlama konvoyunda trafik..
    23. Maçın ardından
    24. GÜNCELLEME - Ankara'da yakalanan FETÖ..
    25. Suudi Arabistan Pakistan’la 20 milyar..
    26. İsrail'den, Filistinli şehit ve..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan asker eşinin..
    28. Maçın ardından
    29. Mağdurlardan kritik çağrı: Aile..
    30. CHP'li vekil yaşlı adama el öptürdü
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    BBC, İngilizleri de isyan ettirdi: “Demokrasimizin can damarını kesiyor”
    BBC, İngilizleri de isyan ettirdi: “Demokrasimizin can damarını kesiyor”