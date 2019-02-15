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Maçın ardından

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın: "Takımın mücadelesinden memnunum. Hem teori hem de pratik olarak verdiklerimizi sahaya yansıttılar, bu beni mutlu etti"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "Maçı daha önce koparacak pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Ama kazandığımız için çok mutluyum, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

15 Şubat 2019 Cuma 22:29
Maçın ardından

ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Erhan Altın, "Takımın mücadelesinden memnunum. Hem teori hem de pratik olarak verdiklerimizi sahaya yansıttılar, bu beni mutlu etti." dedi.

Altın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım ile 2 gün idmana çıkabildiğini buna rağmen oyuncuların sahada beklediğinden daha iyi mücadele ettiğini söyledi.

Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunu aktaran Altın, şöyle konuştu:

"Bu ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Rakibimiz 4 haftadır olumsuzluk yaşıyordu ve biz de bu maçtan puan alabilirdik. Takımda futbol zekası ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuların olduğunu gördüm. Bizim sadece sürece ihtiyacımız var. Yeni toplanan bir takımız ve transferin son günü 22 oyuncu alınmış. Birbirini tanımayan, takımlarında oynamayan ve antrenman yapmayan oyuncularla karşılaştım. Takımın mücadelesinden memnunum. Hem teori hem de pratik olarak verdiklerimizi sahaya yansıttılar, bu beni mutlu etti. Önümüzdeki günlerde daha çok çalışarak bu uyum süresini az puan kaybıyla atlatırsak, bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum."


- Erkan Sözeri: "İhtiyacımız olan galibiyeti aldık"


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçtan önce motivasyonlarının iyi olduğunu ifade eden Sözeri, şunları kaydetti:

"Aslında haftalardır motivasyonumuz iyi ama futbolda çok az olacak şeyler yaşadık son 4 haftada. Kazanamamanın verdiği stres açıkça hepimizde görüldü, saha içindeki futbolcudan kenardaki oyuncular ve bize kadar görüldü. Ama çok şükür bugün 3 puanla kapatmayı bildik. Maçta zaman zaman organizasyonlar yaptık, kenardan ve merkezden hücum ettik ve pozisyonlara da girdik. Maçı daha önce koparacak pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Kazandığımız için çok mutluyum, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi sahada sorumluluk aldı. Geçen hafta bizimle bütünleştiler, bir duruş sergilediler. Bugün o duruşu sahada gösterdiler. Riske girdiler mücadele ettiler, fedakarca oynadılar. İhtiyacımız olan galibiyeti aldık."


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 22:29
  1. Gençlerbirliği
  2. Maçın ardından
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Şanlıurfa
  5. Tetiş Yapı Elazığspor

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