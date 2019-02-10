



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, fazla pozisyon vermeden galip geldiklerini söyledi.

İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maç oynadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın uzun süreden bu yana mağlup olmayan 2 takımın mücadelesi olması bakımından önem arz ettiğini dile getiren İldiz, şunları kaydetti:

"Rakibimiz Altınordu, her müsabakasını çıkıp oynuyor, üzerlerinde baskı da yok. Amaçları farklı iki takımın mücadelesi. Altınordu takımını kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler ama oyuncularımı da kutluyorum. Hakikaten maçı sonuna kadar istedik, ilk yarıda olsun ikinci yarıda olsun. Pek pozisyon vermeden sonuna kadar galibiyet golünü kovaladık ve attık. Gerçekten de seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra zorluk derecesi hep yüksek maçlar oynanacak, bu bir gerçek. Bunun bilinci içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da seri yakalayan ve uzun süredir yenilmeyen iki takımın karşı karşıya geldiğini ifade etti.

Denizlispor'un ligin lideri olduğuna işaret eden Eroğlu, "Biz de kazandıkça yukarıya doğru tırmanan bir takımız. Bugün kazansak ilk 2 için oynama şansımızın yüzdesini daha da artıracağımız bir maçtı. Maça iyi başlayamadık. Bizim yaptığımız pas hataları rakibin hızlı hücumlarla kalemize gelmesine neden oldu. İkinci yarı aslında oyunu dengeledik, dengeledikten sonra da üretmeye, topa daha çok sahip olmaya başladık. Belki hiç olmayacak bir pozisyonda gol yedik. 1-0 geriye düştükten sonra birçok Denizlisporlu futbolcu sakatlandı bir anda. O süreçte maç belki çok durdu ama hakemi tebrik ederim burada. Maçı 8 dakika uzattı. Çünkü ülkemizde gol attıktan sonra herkes sakatlanıyor, özellikle kimin ihtiyacı varsa. Bugün de öyle oldu. İstatistiklerimizi yine artırarak, özellikle sistem oyunumuzun üzerine daha çok çalışarak yukarılara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.