ANTALYA (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Shinji Kagawa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 galip geldikleri Antalyaspor maçıyla ilgili, "Rüya gibi bir başlangıç oldu." dedi.

Japon futbolcu Kagawa maç sonrası stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, sonraki karşılaşmayı kendi sahalarında oynayacakları için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

Güzel bir başlangıç yaptığını belirten Kagawa, "Rüya gibi bir başlangıç oldu. Sonraki maça hazırlanacağız. Takım arkadaşlarım mükemmel." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Adriano ise iyi bir sonuç aldıklarını, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4'üncü golden sonra açıldıklarını söyledi.

Sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Adriano, şunları ifade etti:

"Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim."

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın da penaltı ve golün ardından açıldıklarını, şanslarını değerlendirerek galip geldiklerini kaydetti.

Yeni takım arkadaşı Kagawa'yı da değerlendiren Yalçın, "Bize çok katkı sağlayacak. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.







