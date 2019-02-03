ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 6-2 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından hep beraber ayağa kalkarak, önlerindeki engelleri atlamaya çalışacaklarını söyledi.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk gole kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, gol sonrasında çözüldüklerini ifade etti.



Maçın ikinci yarısına da üstün başlayarak golü bulduklarını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2'yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Ağır bir yenilgi ama her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber ayağa kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız."



Yeni transferler Fredy ve Amilton'un neden ilk 11'de maça başlamadıkları yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego da sakattı, yeni geçti." cevabını verdi.

