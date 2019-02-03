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Maçın ardından

- Tetiş Yapı Elazığspor Yardımcı Antrenörü İlhan Aydın:- "Birbirinin isimlerini dahi bilemeyen arkadaşlarımız vardı. Bu şartlarda maça çıktık. Bir puan bizim için önemli"- Giresunspor Teknik Direktör Ümit Özat:- "Takım savunmasında bir sıkıntımız yok ancak önde pozisyon üretmede ve ürettiğimiz pozisyonları ise sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz"

03 Şubat 2019 Pazar 16:30
Maçın ardından


ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaştığı Giresunspor ile golsüz berabere kalan Tetiş Yapı Elazığspor'da yardımcı antrenör İlhan Aydın, birbirinin isimlerini dahi bilmeyen oyuncularla maça çıktıklarını belirterek, aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi

Aydın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok farlı bir kadroyla maça çıktıklarını aktardı.

Transferin son gününde çok sayıda futbolcuyu kadrolarına kattıklarını anımsatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Transferini gerçekleştirdiğimiz futbolcularımızın hiçbiri antrenman yapmadan Şanlıurfa'ya geldi. Cumartesi günü bir idman yaparak bugün maça çıktık. Birbirlerinin isimlerini dahi bilemeyen arkadaşlarımız vardı. Bu şartlarda maça çıktık. Bir puan bizim için önemli. En azından rakibimiz olan Giresunspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk. Neticede deplasmanda oynuyor gibiydik. Kendi sahamızda olsak bile Şanlıurfa'da oynamak bizim için deplasman gibi oldu. Aldığımız bir puan bizim için sevindiriciydi. Önümüzde Balıkesirspor maçı var. Bu maça iyi hazırlanıp puanlarla dönmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı bu anlamda tebrik ediyorum."


- Ümit Özat: "Pozisyonları sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz"


Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, karşılaşmanın ilk yarısında temponun düşük olduğunu dile getirdi.

Oyuncularını defalarca ikaz etmesine rağmen topsuz oyunu iyi oynayamadıklarını kaydeden Özat, şöyle konuştu:

"Yani bu tarz dirençli, savunma yapan takımlarda topsuz koşularla oyunun yönünü daha çabuk çevirerek savunmasını yıpratabilirsiniz. İlk 40 dakika bu anlamda boş geçti. Traore'yi oyuna aldıktan sonra oyun hareketlendi. Özellikle ikinci yarı Tanase ve Yasin'i oyuna alıp çift forvete döndükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı ama olmadı. Takım savunmasında bir sıkıntımız yok ancak önde pozisyon üretmede ve ürettiğimiz pozisyonları ise sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Lig zorlu bir maraton. Kırkıncı dakikadan sonra oynanan futboldan memnunum. İki takımı da tebrik ediyorum."


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:30
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Tetiş Yapı Elazığspor

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