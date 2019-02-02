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Maçın ardından

- Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala: "Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır"

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:17
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

Babasının rahatsızlanması dolayısıyla karşılaşma sonrasında teknik direktör Fatih Terim, özel bir araçla stattan ayrıldı. Bu nedenle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Ümit Davala, Terim'in babasına acil şifalar dileğinde bulundu.

Davala, ilk yarı Galatasaray'a yakışmayan, gereksiz top kayıpları yaşadıklarını ve talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

İkinci yarının başında eşitliği yakaladıklarını dile getiren Davala, final pasları olmayan bir sürü pozisyona girdiklerini kaydetti.

Karşılaşmanın hakemini de eleştiren Davala, şöyle konuştu:

"Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp, 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. Maçın hemen 2-3. dakikasında Luyindama'ya verilen bir sarı kart var. Bu karşı karşıya pozisyondaydı. Ondan sonra Alanyaspor'un arkadan yapılan faulleri vardı. Hiç kart gösterilmedi. Hakemin biraz daha ince davranması gerekiyor. Bu maçlar artık bizim için final maçları. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha hassas olmaları gerekiyor. İkinci yarı, 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. Dört dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy'a sormak lazım 'Acelesi mi vardı.' Bizim için burada kaybedilen iki puan var."



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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:17
  1. Antalya
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Galatasaray

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