0553 313 94 23

Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: - "Üretken olamadığımız için maçı kaybettik"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: - "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık"

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:34
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üretken olamadığımız için maçı kaybettik." dedi.

Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Stada gelen taraftarlarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Maçın başında gelen penaltı golü sonrasında toparlandık. Top belki bizde daha fazla kaldı ama üretkenliğimiz yoktu. Kubilay'ı alarak golü düşünürken, Djedje'nin bireysel hatasıyla golü yedik ve oyundan düştük." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunun altını çizen Kaplan, "Bu camia ayakta kalacaktır hiç şüphem yok. Bu kulübün önünü açmamız gerekiyorsa açarız. Zor günde elimizi taşın altına soktuk. Gerekirse başkanla konuşuruz. Nasıl ki bu takım 20 puan aldıysa yine 20 puan alır ve ligde kalır. Başkanın büyük uğraşları sonucu büyük ihtimalle transfer tahtası açılacak. Ankara'ya gelen oyuncular var, daha da gelecekler. Sakatlıklar nedeniyle 3 yabancıyla sahaya çıkıyoruz. Elimizdeki Türk oyunculara bakarak en iyi 11'i sahaya sürerek başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı bir görevle kulübe geldiğini ancak Bayram Bektaş'ın istifası sonrasında farklı göreve geçtiğini belirten Kaplan, "Başkanla konuşuruz, Ankaragücü'nün önünü açmamız gerekiyorsa açarız. Taraftarlar 'İsmail hoca' diye bağırdı. Bunda haklılıkları olabilir ama kadroyu da İsmail hoca kurdu. İsmail hocaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımı şampiyon yapmış ve bu sene de 20 puan almış." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan, El Kabir ile ilgili yöneltilen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"El Kabir'i iyi tanıyanlardan birisi benim ve Gençlerbirliği'ne de getiren benim. Bizzat kendisini kulübe çağırdım, konuşmak istedim. 'Antrenmanlara çıkacaksın ama arkadaşlarından özür dilemen lazım.' dedim. Kendisi de 'Ben özür dilemem, antrenmanlara çıkarım ama maça çıkmak istemiyorum. Kendime kulüp bulmak istiyorum.' dedi. İzin kağıdı isteyerek burada kalmak istemediğini söylemiş, kendisine kulüp bulması için 3 gün izin verilmiş. El Kabir'in kendisiyle barışık olmadığını görüyorum. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Bireysel hatalar yapmasaydık bu maç en kötü berabere biterdi."


- Aytemiz Alanyaspor cephesi


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise zor bir süreçten çıktıklarını vurgulayarak, kazanmanın her şeyi unutturduğunu söyledi.

Yalçın, 12 günlük süreçte oyuncularının fiziksel ve mental olarak yorulduklarını dile getirerek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Geçen hafta içeride, bu hafta dışarıda kazandık. Puan cetveline bakıldığında bu puanlara ihtiyacımız var. Önümüzde 15 maçlık uzun bir maraton bulunuyor. İnşallah bundan sonrası çok daha iyi olur." şeklinde görüş belirtti.

İlk yarının son 5 haftasında göreve başladıklarını hatırlatan Yalçın, "Bizim için zor bir periyottu. Zor maçlar oynadık. Devre arasına en erken başlayan takım biziz. Yorgunluğa rağmen oyuncularımız çok gayretli, bunu görüyoruz." dedi.

MKE Ankaragücü'ne de değinen Yalçın, "Ankaragücü'nün içinde olduğu durumu biliyoruz. İnşallah onlar da kısa sürede bu süreci atlatırlar. Köklü ve önemli bir camia. Arkasında inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Umuyorum bir an önce toparlanırlar." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:34
  1. 19. hafta
  2. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın
  3. Futbol
  4. Maçın ardından
  5. MKE Ankaragücü Teknik Drektörü Mustafa Kaplan
  6. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    1. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    2. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    3. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    4. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    5. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    6. Maçın ardından
    7. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    8. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    9. Maçın ardından
    10. Meksika'dan "Venezuela" açıklaması
    11. Maçın ardından
    12. Maçın ardından
    13. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den..
    14. Trump'tan Graham'a "Venezuela'ya..
    15. Maçın ardından
    16. Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki:..
    17. Maçın ardından
    18. Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro..
    19. İngiltere Federasyon Kupası'nda erken..
    20. Kayınbiraderini silahla yaraladı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?