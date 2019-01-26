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Maçın ardından

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- "İkinci yarının ikinci haftası itibarıyla liderliği yakaladık. Bunlar güzel şeyler"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:- "Çok kötü oynadık. Tasarladığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik"

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:43
Maçın ardından


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-1 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yücel İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini daha önceden söylediğini ve maçta beklenmedik bir gol yediklerini belirtti.

İkinci devrede tüm takımların Denizlispor'u yakalamak isteyeceğini aktaran İldiz, "Biz de üstümüzdeki takımın yerini almak isteyecektik. Bu şekilde planlama yapmıştık. İkinci yarının ikinci haftası itibarıyla liderliği yakaladık. Bunlar güzel şeyler. Ayaklarımız yere sağlam basacak şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Adana Demirspor'un bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Morallerini bozmasınlar." dedi.

İldiz, taraftarların maç sırasında yaptığı tezahüratların kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üç puan güzel ama hakikaten çok zorlu bir lig. Hatay deplasmanına gideceğiz. Hemen çalışmalara başlayacağız. Hiçbir şekilde havaya girmememiz lazım. Yere sağlam basarak tüm ayrıntılara dikkat ederek devam etmemiz lazım. Lider olduk, ama şu andaki lidere kupa vermiyorlar. Önemli olan sezon sonu ilk iki takım içerisinde olmak. Bunu başarmaya çalışacağız."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise bu tür maçlardan sonra konuşmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Büyük bir farkla maçı kaybettiklerini anlatan Vural, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç ve performans. Anlamlandıramıyorum bir türlü. Bu maç rakibimiz kadar bizim içinde çok önemliydi. Kazanırsak yukarı yetişme ihtimali vardı. Oyuncularım beklediğim performansı ortaya koyamadılar. Sonuç olarak gelen gollerde bizi üzdü. Çok kötü oynadık. Tasarladığımız hiçbir şeyi sahada gösteremedik." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:43
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