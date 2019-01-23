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Maçın ardından

- Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: "Maçlar 80'er dakika oynansaydı, şu anda tur atlamıştık"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Tur atladığımız için mutluyuz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
Maçın ardından


MUĞLA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenirek elenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, oynanmış olan her iki maçı da önlerine getirdiklerinde, Yeni Malatyaspor'dan çok daha fazla gol pozisyonuna girdiklerini dile getirdi.

Savunmada da müthiş işler yaptıkları kanaatinde olduğunu vurgulayan İpekoğlu, "Maçtan önce de arkadaşlarımıza söyledim. 'İlk 16'ya kalarak zaten tarih yazdınız. Çeyrek finale kalarak ikinci bir tarih yazmak da elimizde.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları bireysel hataların, Süper Lig seviyesindeki rakip oyuncular tarafından cezalandırıldığına işaret eden İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Her şeye rağmen özellikle kupa maçlarında takımımızı temsil eden futbolcu arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Maçlar 80'er dakika oynansaydı, şu anda tur atlamıştık. Bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor'a başarılar diliyorum. Biz de play-off yolunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız."


- Bulut: "Bizim için önemli olan turu geçmekti"


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da zorlandıklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un oldukça iyi bir ekip olduğunu aktaran Bulut, "Engin hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım kurmuş. Kendi liginde başarılar diliyorum. Bizim için önemli olan, iyi bir skorla galip gelerek turu geçmekti. Maçın ikinci yarısında bu gerçekleşti. Tur atladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sezona başlarken ligde ilk 10 içerisinde olma hedefleri bulunduğunu, yaptıkları transferlerle bu hedefin daha üst sıralarda gerçekleşeceğini öngördüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Şampiyonluktan söz etmemiz şu an doğru olmaz. Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da iyi futbol oynamak istiyoruz. Dört gün zamanımız var. Hem hücum hem defans anlamında çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah da pazartesi günü Fenerbahçe karşısında güzel bir futbol oynayıp, istediğimiz sonucu elde edeceğiz."


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
  1. Bodrum
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  3. Evkur Yeni Malatyaspor
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