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Maçın ardından

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Dar bir kadro ile maç oynamak zorunda kaldık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz"- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "İkinci yarı ciddi pozisyonlarımız var. Birini değerlendirseydik, maçın gidişatı değişirdi"

22 Ocak 2019 Salı 21:18
Maçın ardından


MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kalan ve ilk karşılaşmadaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla çeyrek finale yükselen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olduklarına dikkati çekerek, bu unvanlarından ötürü turnuvaya büyük önem verdiklerini ve her maça ayrı bir sorumlulukla çıktıklarını belirtti.

Geçen senenin kupa şampiyonu olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini anımsatan Arslan, "Bu kupa bizi Avrupa'ya taşıdı. Tarihimizde bir ilkti. Ben kupayı bu yüzden çok önemsiyorum ve bu turnuvaya değer katmak istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajını korumak için sahaya çıktıklarını anlatarak, "Bu yüzden biraz ekonomik oynamayı düşündük. Sakatlarımız ve eksiklerimiz var. Dar bir kadro ile maç oynamak zorunda kaldık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Bu saatten sonra iyileşen ve yeni gelen oyuncularla lige devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Karaman: "Her iki takım adına iyi bir oyun oldu"


İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, dengeli bir müsabaka oynandığını aktardı.

İlk yarıda kontrollü bir oyun oynandığını dile getiren Karaman, "Maçta zaman zaman tansiyon yükseldi. Tansiyonun düşmesini sağlayan Cihat hocaya teşekkür ederim. Her iki takım adına iyi bir oyun oldu." açıklamasını yaptı.

Karaman, müsabakada fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularını oynatma imkanı yakaladığına işaret ederek, "Uzun süredir sakat olan Hasan Hüseyin Acar'ı oynattık. Henüz 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girdi. İkinci yarı ciddi pozisyonlarımız var. Birini değerlendirseydik, maçın gidişatı değişirdi." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:18
  1. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
  2. Basın Toplantısı
  3. Hikmet Karaman
  4. Maçın ardından

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