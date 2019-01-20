0553 313 94 23

Maçın ardından

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Pozisyonların çok fazla olduğu, topun bizde kaldığı, pas yüzdesinin fazla olduğu bir ilk 45 dakika geçirdik. Neticesinde de 2-0'lık skorla maçtan ayrıldık"- Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur: "Maçın ilk devresinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık"

20 Ocak 2019 Pazar 20:18
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sergilenen oyunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Özellikle kendilerine rakip olan takımlarla oynadıkları maçları kazanmaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Bugünkü oyundan gerçekten çok memnunum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için çok olumlu geçti. Pozisyonların çok fazla olduğu, topun bizde kaldığı, pas yüzdesinin fazla olduğu bir ilk 45 dakika geçirdik. Neticesinde de 2-0'lık skorla maçtan ayrıldık." dedi.

İkinci yarıda kontrollü oyunu tercih ettiklerini dile getiren Yalçın, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın iyi olduğunu kaydetti.

Son 3 günde biri kupada olmak üzere iki maç yaptıklarını hatırlatan Yalçın, perşembe günü Kasımpaşa ile çok tempolu bir maç oynadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İyi oynamak, fizik olarak sahada kalmak kolay değil. Demek ki oyuncular devre arasını iyi değerlendirmişler. Fiziki olarak hazır bir takım görüntüsü verdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Kazandığınız zaman doğal olarak mutlu oluyorsunuz. Bizim için bundan sonrası önemli. Perşembe günü kupada Kasımpaşa, pazartesi günü de ligde MKE Ankaragücü maçı var. Onlara en çabuk şekilde hazırlanmak için çaba sarf edeceğiz."

Yalçın, bir gazetecinin ikinci yarıdaki Ozan Tufan değişikliğiyle ilgili sorusu üzerine, Villafanez'in sakatlanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığını aktardı.

Ozan Tufan'ın performansının her geçen gün iyiye gittiğine dikkati çeken Yalçın, "Maçta biraz zorlanmasına rağmen iyi işler de yaptı. Zamana ihtiyacı var. Biraz beklemek lazım. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Hazırlanması için de oynaması lazım. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo verdi. Fazla kilosu kalmadı yani. Hem hazırlanacak hem kilo verecek hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Yönetimden transfer isteyip istemediğine yönelik soru üzerine ise Sackey'in sakatlandığını ve ne zaman sahalara döneceğinin belli olmadığını vurgulayan Yalçın, ortaya sahaya bir veya iki oyuncu almayı planladıklarını sözlerine ekledi.


- Uzğur: "İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık"


Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, sezona iyi başlayamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Özellikle maçın ilk yarısını hiç istemedikleri biçimde kötü bir oyunla tamamladıklarını aktaran Uzğur, "Maçın ilk devresinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İkinci devrede oyuncularımız farklı bir motivasyonla iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Net pozisyonlarımız da vardı. 53 ve 55. dakikalarda net pozisyonlar kaçırdık. Sonraki 10 dakikada 2 pozisyon daha kaçırdık. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu ki maçın son dakikasına kadar puan ve puanlar için mücadelemiz devam etsin." şeklinde konuştu.

Uzğur, maçın ilk yarısını unutup, ikinci yarıdaki mücadeleyi gelecek maçlarda devam ettirmek istediklerini, daha iyi yerlere gelmek için de çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:18
  1. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
  2. Ersel Uzğur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Salonu dolduran basketbolseverlere teşekkür ediyorum"
    1. "Salonu dolduran basketbolseverlere..
    2. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçına hazır
    3. Hokeyde Avrupa dördüncülüğü
    4. Atiker Konyaspor ara vermedi
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Maçın ardından
    7. "Göstericileri provokatörler ve..
    8. Boğazdan geçen ABD gemisinin fotoğrafı..
    9. 'Biz yemedik, yedirmeyeceğiz inşallah'..
    10. Akdeniz'de korkutan deprem!
    11. Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da
    14. Rusya mutabakatı resmen bozdu!
    15. Batman'da kayalıklar arasına gizlenmiş..
    16. Aranan hükümlü yakalandı
    17. Maçın ardından
    18. "O mücadele olmamış olsa bugün çok..
    19. GÜNCELLEME - Dizüstü bilgisayar yerine..
    20. Tahincioğlu All-Star 2019
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?