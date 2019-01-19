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Maçın ardından

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Rakibimizi yenip, aramızdaki puan farkını kapatmak istedik ama yapamadık" - Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"Yolumuza çok iyi devam ediyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:32
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, rakiple aradaki puan farkını kapatmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabaka öncesi her şeyin kendi lehlerine olduğunu dile getirdi.

İlk yarıda bireysel hatadan gol yediklerini belirten ve duruma bir çare bulmaları gerektiğini aktaran Altıparmak, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Rakibimizi yenip, aramızdaki puan farkını kapatmak istedik ama yapamadık. Bunun için üzgünüz. Herkesten özür dileriz. İlk yarı güzel oynarken, bir anda kişisel hatadan gol yedik. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları gol yapsaydık, iş farklı olurdu. Çok formsuz bir hakem vardı sahada. Net penaltımız verilmedi ama futbolun içinde bunlar var." diye konuştu.


- İldiz: "Yolumuza çok iyi devam ediyoruz"


Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligde yollarına çok iyi bir şekilde devam ettiklerini aktardı.

Gazişehir Gaziantep'in gücünün farkında olduklarını vurgulayan İldiz, "Güçlü ekipler karşılaştı ve seyir zevki yüksekti. Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Biz buraya kazanmaya geldik. Maçın başından sonuna kadar istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarı 3 pozisyon verdik ama rakip bunu değerlendiremedi. Sonrasında tekrar toparlandık. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik maç farklı biterdi ama olsun. Yolumuza çok iyi devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:32
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