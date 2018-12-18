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Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Kılıç:- "Kazandık ama tur atlamaya yetmedi"- Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: - "Demir Grup Sivasspor'dan sonra bir başka Süper Lig takımı MKE Ankaragücü'nü elemek, camiamız adına sevindirici"

18 Aralık 2018 Salı 16:28
Maçın ardından


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Güven Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 3-2 yendikleri Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı sonrasında karşılaşmayı kazandıklarını ancak tur için yeterli olmadığını söyledi.

Kılıç, başkan ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür eden Kılıç, "Maça golle ama tutuk başladık. İkinci yarıda daha istekliydik ama olmadı. Olmaması için bazı sebeplerimiz var." dedi.

15 sakat futbolcuları bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bu isimleri çıkınca çok da oyuncu kalmadı ve genç arkadaşlara görev verdik. Takımı 1 gün önce aldık ve sadece bir antrenman yapabildik. Motivasyon olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kazandık ama tur atlamaya yetmedi. Kulübümüz dimdik ayakta. Şimdi lig maçımıza döneceğiz. Göztepe maçında daha sağlıklı bir kadroyla çıkacağız." diye konuştu.


- Bodrum Belediyesi Bodrumspor cephesi


Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, tur atladıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Demir Grup Sivasspor'dan sonra bir başka Süper Lig takımı MKE Ankaragücü'nü elemek, camiamız adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun ikinci yarısında özellikle öne geçtikten sonra birçok kontrataktan yararlanamadıklarına dikkati çeken İpekoğlu, şunları söyledi:

"Ankaragücü forvetleri karşısında sıkıntı yaşadık ve golleri yedik. Ankaragücü gibi büyük bir camianın sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmasını diliyorum. Ankaragücü gibi takımların Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyor ve başarılar diliyorum."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:28
  1. 5. tur rövanş maçı
  2. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu
  3. Futbol
  4. Maçın ardından
  5. MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Güven Kılıç
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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