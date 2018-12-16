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Maçın ardından

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz"- "Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze"

16 Aralık 2018 Pazar 22:41
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz." diye konuştu.

Ağaoğlu, şampiyonluk hedefiyle ilgili söylemlere ilişkin "Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Rize maçı var, eksiklerimiz var. Sosa sakatlığı olduğu yerden darbe aldı, maçı asla bırakmazdı. Devre arasında bunları telafi etme şansımız var. Şampiyonluk soruyorsanız önümüzde Rize maçı var diyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da yaşanan olayın detaylarını bilmediğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum, arkadaşlarımla araştıracağız. İstiklal Caddesi'nde bir eylem olduğunu duydum sadece. Fazla bir bilgim yok. Yarın açıklama yaparız." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili bir soruya Ağaoğlu şu cevabı verdi:

"Göreve geldiğimden beri Burak soruluyor, şimdi Onur eklendi. Yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışılar. Bu soruların manasını anlamıyorum. Bazı yayın organlarında şuraya buraya gidiyorlar, deniyor. Yeşil ışık yakıldı, deniyor. Bizim yeşil, kırmızı ışık yaktığımız yok. Verilen ve uygulanan bir karar var. Niye bu kadar soru soruluyor, büyütülüyor anlamıyorum. O konuda bir gelişme yok. Gelişme yaşandı bitti."

Öte yandan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da yaşanan olayla ilgili Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın evine yapılan saldırı, Galatasaray'ın kalbine yapılmıştır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiasını daha da derinden yaralamıştır." ifadelerini kullanmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:41
  1. Ahmet Ağaoğlu
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  3. Trabzonspor

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