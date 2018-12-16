



İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de iç sahada Osmanlıspor'a 1-0 yenilen Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, 16 haftalık bölüme bakıldığında ortaya koydukları performansın iyi olmadığını ifade etti.

Töraydın, Osmanlıspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında, son haftalarda çok basit goller yemeye başladıklarını, 4 haftadır galip gelemediklerini belirtti.

Haftalardır alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarlarının kendilerine yönelik eleştiri ve protestolarına dikkati çeken Töraydın, şöyle konuştu:

"Taraftar maça geldiği zaman kazanmak ister. Eleştiri olacak, alınmıyorum bağırdıklarında. Sonuç ortada, başarılı değiliz. Bu takım 16 maçta 16 puan alacak bir takım değil. Sürece baktığımızda birtakım şanssızlıklar yaşadık. Takımı oluşturmada ve maddi açıdan çok hazırlıklı giremedik. Birtakım talihsizlikler yaşadık, bu puana geldik. Strese kapılırsak, bu tepki bizi yönlendirirse çok yanlış kararlar da alabiliriz. 2-3 yıldır yapmış olduklarımızı tehlikeye atmış oluruz. Her zaman yaptığımız gibi mantıklı kararlarla kulübü düşüneceğiz. Süreci zaman gösterecek."





- Püren: "Yolumuza devam edeceğiz"





Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü İlker Püren, zor bir zeminde yoğun yağmur altında bir müsabaka oynadıklarını belirterek, bu tür zeminlerde futboldan daha çok mücadelenin ön plana çıktığını söyledi.

Püren, maçı şöyle değerlendirdi:

"İlk yarı Altay'ın yakaladığı gol şansı vardı, değerlendiremedi. İkinci yarı biz daha fazla rakip kaleye gittik. Tehlikeleri yaratmaya çalışan bizdik. Neticede 88. dakikada yan toptan gelen bir gol ki böyle maçlarda sonucu tayin edebilecek en önemli unsur yan toplardır. Biz de böyle bir yan toptan galibiyeti elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Her geçen gün üzerine koymaya çalışan bir takım var. Kazandığımız maçlar bizi daha da iyi etkiliyor. Yolumuza devam edeceğiz. Üst gruptan ayrılmak istemiyoruz."







