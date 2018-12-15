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Maçın ardından

- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller:"Çok da iyi hazırlandık ama karşılığını sahaya bir türlü yansıtamadık ve mağlup olduk"- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:"Bizim için önemli olan lige tutunmaktı. Bunun için de 3 puan almak gerekiyordu. Bunu aldığımız için de mutluyuz"

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:20
Maçın ardından

AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’a 4-0 mağlup olan Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Serhat Güller, "Çok da iyi hazırlandık ama karşılığını sahaya bir türlü yansıtamadık ve mağlup olduk." dedi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serhat Güller, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kazanma adına maçtan önce çok ümitli olduklarını dile getiren Güller, şöyle konuştu:

"Çok da iyi hazırlandık ama karşılığını sahaya bir türlü yansıtamadık ve mağlup olduk. Her şeyden önce üzgünüz tabii. Yine aşağılarda kaldığımız için üzgünüz. Onun yanında oyuncularımızın öz güvenlerini tekrardan yitirmeleri anlamında da üzgünüz. Ama bir gerçek var ki oyuncu kalitemizi biraz arttırmamız gerekiyor. Bu lig için sorunları olan bir takımla oynadık ama kadrodaki bütün oyuncular da bu ligde yıllardır oynayan oyuncular. Biz onlara ayak uydurmakta zorlandık. Dolayısıyla da bizim bu maçtan çıkaracağımız tek olumlu şey devre arasında yapacağımız transferleri ve yeni yapılanmayı daha net ortaya koydu. Bu anlamda bakıldığında tek olumlu olan bu."


- Kaynak: "3 puan çok önemli"


Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak da sezon başından beri yaşadıkları sıkıntılara rağmen her anlamda futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, "Saha içi işini iyi yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da Elazığspor’u yaşatmaya çalışıyorlar. Buradan aldığımız 3 puan çok önemliydi. Her şeye rağmen gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Afyonkarahisar da güzel bir futbol şehri. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta istedikleri oyunu oynadıklarını ve iyi pozisyonlara girdiklerini anlatan Kaynak, "Karşılaşmanın sonucu daha da farklı olabilirdi. Bizim için önemli olan 3 puandı. Arkadaşlarımı ve oyuncularımı kutluyorum. Açıkçası bu farklı skoru beklemiyordum. Kontrataklarda etkili olduğumuz maçlar vardı. Birçok maçta da bunları yaşadık ama bugün hepsi gole dönüştü. İlk yarıda da bu skoru bulabilirdik. Bizim için önemli olan lige tutunmaktı. Bunun için de 3 puan almak gerekiyordu. Bunu aldığımız için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:20
  1. Afjet Afyonspor
  2. Spor Toto 1.Lig
  3. Tetiş Yapı Elazığpor

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