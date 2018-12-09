THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman:"Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor"- Fenerbahçe Futbol Takımı, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle yola çıktı

09 Aralık 2018 Pazar 22:25
Maçın ardından


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, "Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor." dedi.

Koeman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi işler yapmalarına rağmen devreye 1-0 geride girdiklerini söyledi.

İkinci yarıda rakip sahada oynadıklarını kaydeden Koeman, "Bir şeyler yapmaya çalışsak da çok fazla şey üretemediğimizi gördük. Daha sonra oyuna Manu girdi. Çok hızlı, güçlü bir oyuncu. Onun golüyle maç noktalandı bana göre. Bizim için şoktu, oyuncularım da bu şoku yaşıyor. İyi bir akşam olmadı bizim için ama ben hala bir savaşçıyım." ifadelerini kullandı.

Koeman, bir basın mensubunun, Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin konuşulduğunu hatırlatarak, kadronun yeterli olup olmadığını sorması üzerine, "Öncelikle ben, üstlerimin vereceği kararlarla ilgili konuşamam. Ben işin tamamen futbol kısmına odaklanmış durumdayım. Buna mecburum zaten. Son haftalarda gol atma noktasında sorun yaşıyoruz. Gol atamadığınız zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alıyor. Sorunuzu anlıyorum ama cevabını burada vermeyeceğim. Ben cevabı biliyorum ancak bu konuyu basın önünde anlatmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin küme düşme hattına gerilediğinin hatırlatılması üzerine Koeman, şunları kaydetti:

"Umarım bazı futbolcularım en yakın zamanda aramıza döner. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yaratıcılığa ihtiyacımız var. Perşembe oynayacağımız Spartak Trnava maçı var. Peş peşe maçlar oynayacağız. Zor bir program var ve dinlenme fırsatımız yok. Zor bir durum içindeyiz ama devam etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım. Ben her zaman tünelin sonundaki ışığı görürüm. Çalışmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Şu an Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönemin içindeyiz ama yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek."



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:25
  1. Erwin Koeman
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Örnek taksici! Aracında unutulan 40 bin lirayı sahibine teslim etti
    1. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    2. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    3. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    4. Maçın ardından
    5. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    6. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    7. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    8. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    9. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    10. Ayvanın faydaları nelerdir?
    11. Maçın ardından
    12. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    13. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    14. Portakallı tatlı
    15. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    16. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    18. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    19. Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun
    20. Mutluluk hormonu doğal yollarla artar..
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe