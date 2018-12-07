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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Bugün kaybettiğimiz iki puan bizim için üzüntü verici ama daha da önemlisi oyundan memnun değilim"- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Maçtan sonra bir puana mutlu olamadık"

07 Aralık 2018 Cuma 23:07
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sergiledikleri oyundan memnun olmadığını söyledi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, kazanma arzusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bugün kaybettiğimiz iki puan bizim için üzüntü verici ama daha da önemlisi oyundan memnun değilim. Skor da bizi tatmin etmedi. Sonuç olarak iki puan kaybettik." diye konuştu.

Hücumda fazla pozisyon üretemediklerini ifade eden Güneş, mücadeledeki top kayıplarına dikkati çekti.

Güneş, "Tempomuz çok yavaştı. Temponun yavaş olması bu tip takımlara karşı etkinliği azaltır. Rakibin haklı olarak 'alabirsem üç puan, alamazsam bir puan'ı beklemesi normal. Onlar elinden gelen gayreti gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Puan kayıplarıyla ilgili soru üzerine Güneş, "Puanların ne olacağı belli olmaz. Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arz ediyor. Bugün de bizim için beklenen bir kayıp değildi. Yarış devam edecek." ifadelerini kullandı.


- Sergen Yalçın: "Bir puana mutlu olamadık"


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının mücadelesinden memnun olduğunu dile getirdi.

"Maçtan önce bir puan deselerdi konumumuz itibarıyla mutlu olabilirdim ama maalesef maçtan sonra bir puana mutlu olamadık." diyen Yalçın, "Çünkü kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık ama bu sefer de sonuçlandıramadık. Kaleciyi geçemedik maalesef. Oyuncuların performansından memnunum. Takım bugün çok iyi mücadele etti. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe maçın tamamında pozisyon vermedik. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Zaman içerisinde çalışarak bu eksiklerimizi de gidereceğimizi umuyorum. Devre arası takviye de yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:07
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  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Futbol
  5. Maçın ardından
  6. Sergen Yalçın
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