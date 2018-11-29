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Maçın ardından

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin:- "Daha önceki maçlarımızda pozisyon bulmamıza rağmen gol bulamıyorduk. Bu maçta golleri bulabildik"

29 Kasım 2018 Perşembe 00:07
Maçın ardından

MOSKOVA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray’ı 2-0 yenen Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, "Daha önceki maçlarımızda pozisyon bulmamıza rağmen gol bulamıyorduk. Bu maçta golleri bulabildik." dedi.

Semin, Galatasaray maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçın dostane bir atmosferde geçtiğini anlatan Semin, "Grupta bu maça kadar sıfır puanımız vardı ve bunu hak etmemiştik. Bu maçta hücum oynamaya çalıştık. Sonunda da galibiyeti bulduk." diye konuştu.

Oyuncularını Galatasaray maçına motive etmek için fazladan bir emek sarf etmediğini belirten Semin, “Zira Şampiyonlar Ligi’nde oynamak herkese nasip olmaz. Rakibimiz Galatasaray da güçlü bir takım. Keşke 3’üncü golü de atabilseydik.” dedi.

Maçta Galatasaray’ın da pozisyonlara girdiğine işaret eden Semin, “Bu pozisyonlarda kaleci Guilherme bize yardımcı oldu. Maç 2-2 de bitebilirdi ancak İstanbul’da oynadığımız ilk maç da 3-3 bitebilirdi.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 00:07
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Lokomotiv Moskova

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