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Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak: "Evimizde ummadığımız bir mağlubiyet oldu. Hava şartlarının böyle olması oyunumuzu etkiledi"- Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: - "45 dakika içinde oyuncu kardeşlerim maça iyi odaklandılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar"

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında devre arasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve bu akşam ikinci yarısı oynanan maçta Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi

Giray Bulak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kısa maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Kazanma üzerine çok umutlarının olduğunu belirten Bulak, "Son dakika gol yememiz iyi olmadı. Bu pozisyonlara yakalanıyoruz. Zamanlama hatası yapıyoruz. Kaybedilen bir maç oldu. Evimizde ummadığımız bir mağlubiyet oldu. Hava şartlarının böyle olması oyunumuzu etkiledi." diye konuştu.

Bulak, daha çok ayağa pas yapan bir takım olduklarını ifade ederek, "Hem dakika hem çok pas yapamamamız, suyun yağmurun engel olması uzun topların öne çıktığı bir maç oldu. Dolayısıyla biz bu oyunu çok iyi oynayan bir ekip değiliz. Yakalandığımız pozisyon öyle çok da gol olacak bir pozisyon değil. İşte orada dalgın olmak ve zamanlamayı iyi yapamamak bize pahalıya patladı. Kazansaydık çok daha farklı şeyler düşünebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise ilk maç yarıda kaldığında vicdani olarak kendisinin, oyuncularının ve kulübünün, Balıkesirspor Baltok adına üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ondan sonraki süreçte Türk futbolunda çok farklı bir emsal teşkil edilecek karar verildiğine dikkati çeken Taşdemir, şunları kaydetti:

"Hakemin tehir ettiği, hakemin raporunun olduğu bir maç yeniden oynandı. Bu bize göre doğru değildi. Bundan sonraki süreçte inşallah kötü niyetli insanlar için farklı bir kapı açılmaz . Tek temennim bu, başka hiçbir temennim yok. Diğer taraftan 45 dakika içinde oyuncu kardeşlerim maça iyi odaklandılar. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz."


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:02
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Maçın ardından
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Ümraniyespor

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