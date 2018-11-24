THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez: "Aldığımız 1 puan bizim için büyük kazanımdır"- Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın:"Bizim için 1 puan, deplasmanda yenilmemek adına sevindiriciydi"

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
Maçın ardından


HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, aldıkları 1 puanın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Sönmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay halkının övünebileceği düzeyde bir takım olduklarını dile getirdi.

Puan tablosunda tırmanışlarının devam ettiğini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Aldığımız 1 puan bizim için büyük bir kazanımdır. Özellikle kanatlardan geldiğimiz bölümlerde, ikinci golü bulabilirdik. Çok da yakındık. 3 puan bizi hızlı bir şekilde puan tablosunda tırmandıracaktı ama olmadı. 1 puan da bu ligde çok önemli. Yenemedik ama en azından geçen haftaki galibiyetimizle birlikte 2 maçta 4 puan yapıyor. Bunu başarmak da her takımın harcı değil."

Öne geçtikleri maçta oyuncuların, 1-0'ı koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerini belirten Sönmez, oyunun gidişatını değiştirebilecek hamleler yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini aktardı.


- Töraydın: "Çocuklar çok iyi mücadele etti"


Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, hava koşullarının maçı zorlaştırdığını kaydetti.

Sezon başından bu yana geriye düştükleri maçları çevirememe sıkıntıları olduğunu aktaran Töraydın, "Çocuklar çok iyi mücadele etti. Hem Hatayspor'un oyuncularını hem de kendi takımımı bu hava şartlarında mücadele ettikleri için tebrik ediyorum. Bizim için 1 puan, deplasmanda yenilmemek adına sevindiriciydi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:57
  1. Altay
  2. Futbol
  3. Hatayspor
  4. Maçın ardından
  5. Murat Sönmez
  6. Özden Töraydın
  7. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    1. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    5. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    6. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    7. İlk ütüler böyleydi
    8. İnsanlar bu cezaevine girmek için para..
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte..
    11. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    12. Bembeyaz dişler için...
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan
    15. Şahin Şerifoğulları kimdir?
    16. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    17. Siroz öldürmekte 8. sırada
    18. AK Parti'de 'il başkanı' devrimi!..
    19. Trump'ın damadından Suudi Arabistan'a..
    20. AK Parti Gaziantep belediye başkan..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!