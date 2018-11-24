



HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, aldıkları 1 puanın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Sönmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay halkının övünebileceği düzeyde bir takım olduklarını dile getirdi.

Puan tablosunda tırmanışlarının devam ettiğini belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Aldığımız 1 puan bizim için büyük bir kazanımdır. Özellikle kanatlardan geldiğimiz bölümlerde, ikinci golü bulabilirdik. Çok da yakındık. 3 puan bizi hızlı bir şekilde puan tablosunda tırmandıracaktı ama olmadı. 1 puan da bu ligde çok önemli. Yenemedik ama en azından geçen haftaki galibiyetimizle birlikte 2 maçta 4 puan yapıyor. Bunu başarmak da her takımın harcı değil."

Öne geçtikleri maçta oyuncuların, 1-0'ı koruma içgüdüsüyle hareket ettiklerini belirten Sönmez, oyunun gidişatını değiştirebilecek hamleler yaptıklarını ancak sonucu değiştiremediklerini aktardı.





- Töraydın: "Çocuklar çok iyi mücadele etti"





Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, hava koşullarının maçı zorlaştırdığını kaydetti.

Sezon başından bu yana geriye düştükleri maçları çevirememe sıkıntıları olduğunu aktaran Töraydın, "Çocuklar çok iyi mücadele etti. Hem Hatayspor'un oyuncularını hem de kendi takımımı bu hava şartlarında mücadele ettikleri için tebrik ediyorum. Bizim için 1 puan, deplasmanda yenilmemek adına sevindiriciydi." ifadelerini kullandı.