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Macera parkında Midilli cinsi ata alkollü içecek içirdiler, gözaltına alındılar

Antalya’ya gezi için gelen üniversite öğrencileri, eğlenmek için gittikleri macera parkındaki Midilli cinsiatlara alkol içirince karakolluk oldu.

30 Nisan 2019 Salı 13:25
Macera parkında Midilli cinsi ata alkollü içecek içirdiler, gözaltına alındılar

Antalya’ya gezi için gelen üniversite öğrencileri, eğlenmek için gittikleri macera parkındaki Midilli cinsiatlara alkol içirince karakolluk oldu.Atlara içki içirirken çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverlerin ihbar ettiği öğrenciler karakola götürüldü, 700 TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.


Olay, Kemer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinden bir grup, düzenlenen gezi kapsamındaKemer’in Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir otele yerleşti. Hafta sonu Kuzdere Mahallesi’nde bulunan macera parkına giden öğrenciler, ATV ile Quad Safari turuna çıkarken, birkaç öğrencialkollü oldukları için geride kaldı. Öğrenciler, konukların sevebilmeleri için görünür yerde bulunan midilli cinsi minyatür atları görünce, ellerindeki alkol şişelerindeki içkiyi hayvanların önüne dökerek içmelerini sağladı.



Atlara bira içirdikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştılar


İçkili öğrencilerin atlara bira içirirken çekilmiş görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca, durumu fark eden hayvanseverler duruma paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Olayı öğrenen Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Av. Alev Ersan’ın başvurusu üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekipleri öğrencilerin konakladığı otele giderek 4 kişiyi gözaltına aldı. Öğrenciler daha sonra Jandarma’ya teslim edildiler.Hayvanlara Jandarma tarafındankasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmeksuçlarını içine alan 5199’uncu maddesi14 / A fıkrasından hareketle Madde 28/K fıkrası uyarıncakişi başı 700 TL idarepara cezası verilerek serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:25
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