Macaristan, doğalgaz için 2021'de Türk Akımı'nı hedefliyor

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Bizim durumumuzda, ne kadar çok boru hattı olursa o kadar iyi. Yeni güzergahlar bizim için çok önemli, tam da bu yüzden Bulgar ve Sırp meslektaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Çalışma takvimini onaylamak için defalarca görüştük. Bugün itibariyle öyle görünüyor ki, aşağı yukarı 2021'in ikinci yarısında yeni sevkiyat kanalı üzerinden gaz alma şansımız var" ifadelerini kullandı.

İlki Türkiye'yei ikincisi Avrupa'ya

Karadeniz altında inşa edilerek Rusya'dan doğrudan Türkiye'ye ve devamında Türkiye'nin komşu ülkelerle olan sınırlarına uzanacak bir doğalgaz boru hattı projesi olan Türk Akım'ın hatlarından ilkinin Türkiye'ye, ikincinin ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz tedarik etmesi öngörülüyor.

Her bir hattın kapasitesi 15,75 milyar metreküp düzeyinde. Boru hattı sisteminin denizaltı kesiminin yapımı, merkezi Hollanda'da yer alan South Stream Transport şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.