Macaristan’ın Bağımsızlık Günü Kütahya’da da kutlandı

Macaristan’ın Bağımsızlığına Kavuşmasının 171. yıl dönümü, Kütahya’da da törenlerle kutlandı.

Macar milli kahramanı Lajos Kossuth’un 1850-1851 yıllarında sürgüne gönderildiği Kütahya’da yaşadığı evde düzenlenen tören, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun Lajos Kossuth’un anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı ile Macaristan Milli Marşı okundu.

Kütahya’nın Macarlar için önemine değinen ve 1849’da başlayan dostluğun bugün aynı güçte sürdüğüne dikkat çeken Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Beraberliğimiz Macar ve Türk insanları arasındaki tarihi dostluğun, 1849’daki felaketten sonra bugün de aynı güçte olduğunu kanıtlamaktadır. Biz özgürlük savaşlarını seven bir milletiz ama hep kaybediyoruz. Hep kaybettik ama yenilmedik çünkü her zaman yeniledik. Kütahyalıları fahri Macarlar olarak görüyoruz. Çünkü Kossuth ve maiyeti için Kütahya’da neler yaptığınızın farkındayız. 2010’dan beri birçok kez Kütahya’ya gelme fırsatı buldum. Çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye’deki ikinci memleketime gelmiş gibi hissediyorum kendimi" dedi.

BAŞKAN SARAÇOĞLU: BU DOSTLUK SONSUZA KADAR SÜRSÜN

Macaristan ile yüzyıllara dayanan dostluğun sonsuza dek sürmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Macaristan özgürlük savaşının 171. yıldönümünde burada sizlerle birlikte bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle dile getirmek istiyorum. Bizler Türk Milleti olarak tarihte var olduğumuz günden itibaren hürriyete özgürlüğe olan inancımızla bu günlere kadar geldik. Dünya tarihinde farklı dönemlerde kurmuş olduğumuz farklı devletlerle; birçok defa var olma, özgür olma, hür olma mücadelesi vermiş bir milletin evladı olarak; Macar Milli Kahramanı, 1848 Macaristan devrimi ve özgürlük savaşının önderi, Türk-Macar dostluğunun en önemli şahsiyetlerinden Lajos Kossuth’u saygıyla anıyorum. Kütahya’mız bu değerli kahramanı dostları ile birlikte 1850-51 yılları arasında iki yıl burada misafir etmiş ve anısına saygı amacıyla 1982 yılında müzeye çevrilerek ziyarete açılmıştır.Macaristan ile olan dostluğumuz yalnız bunlarla sınırlı olmayıp; Kütahya’mız Macaristan’ın Pec şehri ile 1975 yılından beri Kardeş Şehir ilişkisi içerisindedir. Dostluk ilişkilerimiz karşılıklı ziyaretlerle sürekli gelişmektedir. Milletimiz Dünya sahnesinde var olduğu günden beri daima hakkın ve doğrunun yanında olmuş, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kişi ve toplumlara her zaman hamilik yapmıştır.Türk milleti, Türk devleti olarak geçmişte ne yaptıysak, bugün de ne yapıyorsak gelecekte de aynı şeyleri yapmaya; Mazlumun hakkını korumaya, zulme uğrayanların yardımına koşmaya devam edeceğiz. Zigetvar Kentinde bulunan Türk-Macar Dostluk Parkı; nasıl ki Türk ve Macar halkları arasındaki barış ve kardeşliği temsil ediyorsa; Bugün bu anma törenini gerçekleştirdiğimiz Kütahya’mız da bulunan Kossuth Müzesi de Aynı şekilde iki halk arasındaki barış ve dostluğun ülkemizdeki simgesidir. İki halk arasındaki yüzyıllara dayanan bu barış ve dostluğun artarak sonsuza dek sürmesini diliyorum" diye konuştu.

Programda Macar heyetini Kütahya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kütahya ValisiÖmer Toraman, milletlerin özgür toplum olma adına verdiği mücadelenin kolay olmadığını, Lajos Kossuth’un zor zamanlarda sürdürdüğü mücadelesiyle döneminin büyük devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.

Lajos Kossuth’un yaşadığı 18. yüzyıl Türk evinin Kossuth’un anısını yaşatmak üzere müze olarak düzenlendiğini aktaran Vali Ömer Toraman, 1982 yılından bugüne dek yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olan Kossuth’un Anıları Müzesi’nin Türk-Macar ilişkilerinin derinleştirilmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Anma töreni Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan koro dinletisi ve Kossuth Müzesi’nin gezilmesiyle sona erdi.