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Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden Vali Günaydın’a ziyaret

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

23 Temmuz 2019 Salı 17:40
Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi’nden Vali Günaydın’a ziyaret

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Günaydın, “Büyükelçimizin ilimize yapacağı ziyaretler ile hem ülkemizle Macaristan arasında olan ilişkilerin daha da ileri noktalara taşınmasına katkı sağlayacak görüşmeler olacak hem de ilimizle Macaristan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha ileri noktalara taşınması için görüşmeler olacak. Bu ziyaret her 2 ülkeye ve ilimize hayırlı sonuçlar verecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de, “Bugün Kayseri’deki 8’inci toplantımız. Gayet yoğun bir gündem yapıyoruz ve Macaristan’ı Kayseri’de anlatmak istiyoruz. Hem Macaristan hakkında kültür konusunda tanıtım yapmak istiyoruz hem de Macaristan’daki yatırım fırsatları, teşvikler, ihracat ve ithalat konusunu ticaret odasında, sanayi odasında ve OSB’de konuştuk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:40
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