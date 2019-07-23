Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuk ettiği Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis ile sıcak, samimi ve verimli bir görüşme yaptı. Karşılıklı görüşmede ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı ve özellikle turizm üzerinde duruldu. Ziyarette Kayseri’yi çok önemsediğini ifade eden Konut Büyükelçi Matis, “Kayserilileri kazanırsak, Türkiye’yi kazanırız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis’i Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Macaristan’ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı. Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Konut Büyükelçi Matis, “Kayserilileri kazanırsak Türkiye’yi kazanırız” ifadeleriyle Kayseri’yi çok önemsediğini ifade etti. Ziyaretinde Erciyes’i gezdiğini de dile getiren Büyükelçi Matis, hayatımda ilk kez Kayseri’de pöç yediğini de belirtti. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok iyi konumda olduğunu ifade eden Victor Matis, “Bizim amacımız ilişkilerin sadece Başkent düzeyinde kalmaması. Diğer şehirlerle ve özellikle yerel yönetimlerle de beraber olmak istiyoruz. Çünkü, insanlara yakın olan yönetimler her zaman belediyeler” dedi.

TURİZMDE İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyarette Kayseri’nin turizm değerlerine dikkat çekti. Kayseri’nin huzurun ve hoşgörünün merkezi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bütün bunların yanında turizm merkeziyiz. Gerek kış turizmi, gerek yayla turizmi, gerekse son dönemde önem verdiğimiz sağlık turizmi açısından önemli bir şehiriz. Kayseri aynı zamanda 6 bin yıllık ticari geçmişi olan bir şehir. Yeme-içme kültürünün de en güzel örnekleri şehrimizde bulunuyor. Özellikle kış mevsiminde sizi kayak merkezimizde konuk etmek istiyoruz. Bunların yanı sıra Balon Turizmini de başlatıyoruz” dedi.

Macaristan Büyükelçisi Victor Matis de turizm konusunu önemsediğini ifade ederek, her yıl Macaristan’ın nüfusun yüzde birinin Türkiye’ye geldiğini söyledi. Gelenlerin yüzde 70’inin Antalya’da tatilini geçirdiğini dile getiren Büyükelçi Matis, “Biz bu tabloyu değiştirmek istiyoruz. Bu nedenle turizm konusuyla ilgili toplantı yaptık. Daha çok kültür, sağlık, spor turizmi üzerine Macarları Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Özellikle kış turizmi önemli, çünkü Macaristan’da dağ yok. Standart kayak yapılacak yerler de yok. Macaristan’ın bu anlamdaki potansiyel büyük” diye konuştu.