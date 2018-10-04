Macaristan’dan Ukrayna’ya misilleme geldi

Ukrayna’nın Macar Konsolosu 'istenmeyen adam' ilan etmesinin ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, aynı adımla karşılık vereceklerini ifade etti.

Misilleme geldi

Ukrayna’nın Macaristan’ın Beregovo Konsolosunu istenmeyen adam ilan edip 72 saat içerisinde ülkeden ayrılmasını istemesine Macaristan’dan misilleme geldi. Kiev yönetiminin kararına karşılık veren Budapeşte yönetimi, Ukraynalı Konsolosun ülkeden ayrılmasını istedi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Ukrayna’ya karşılık vereceklerini ifade etti. Macar Bakan, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliklerini bloke edeceklerini yineledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevi kötüye kullanmak ve yasaları ihlal etmekle suçlanan Konsolosun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Çifte vatandaşlığa izin vermeyen Ukrayna, Macaristan sınırındaki Beregovo kentinde görevli Macar konsolosu, Ukrayna vatandaşlarına Macaristan pasaportları vermekle suçluyor.