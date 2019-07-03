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Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri düzeltme çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto:- "Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamaları umut verici ama bu da sadece temkinli iyimserliğe neden oluyor"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri düzeltme çağrısı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yönetimin ülkede yaşayan Macar azınlığa yönelik tutumunu değiştirmesi halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğini ifade etti.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Macaristan ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden krize yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da kabul edilen eğitim kanunu ve dil yasasıyla Macar azınlığın önceden kazandığı çeşitli hakları kaybettiğini öne süren Szijjarto, Ukrayna hükümetinin attığı adımların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Avrupa normlarına ters olduğunu savundu.

Szijjarto, Ukrayna'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Petro Proşenko'yu Macar düşmanı siyaset izlemekle suçladı, Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamalarını ise umut verici olarak niteledi.

Szijjarto, ''Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin açıklamaları umut verici ama bu da sadece temkinli iyimserliğe neden oluyor. Asıl dönüm noktası parlamento seçimleri sonrası Zelensky'nin, Macar azınlığa geçmişte kazandığı haklarını geri verip vermemesi olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Macar azınlığın haklarının iade edilmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin eski seviyesine döneceğine işaret eden Szijjarto, Macaristan'ın Ukrayna-NATO ilişkilerinde uyguladığı ambargoyu kaldıracağını da dile getirdi.

- Macaristan-Ukrayna arasındaki kriz

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Szijjarto, önceden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.

Ukrayna'da yaklaşık 150 bin civarında Macarın yaşadığı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:15
  1. Macaristan
  2. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
  3. Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri düzeltme çağrısı

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