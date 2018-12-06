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Macaristan'dan Makedonya ve Bosna Hersek'e destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto:- "Makedonya çoktan beri NATO üyesi olmalıydı. Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli"- "Macaristan Bosna Hersek'in NATO üyeliğini destekliyor"

06 Aralık 2018 Perşembe 00:24
Macaristan'dan Makedonya ve Bosna Hersek'e destek

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Szijjarto, Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Makedonya'nın NATO üyeliği için ciddi adımlar attığını, gelecek yıl ocak ya da şubat ayında Yunanistan ile isim sorununu çözmesinin ardından NATO üyesi olmasının beklendiğini söyledi.

İkili görüşmelerde Makedonya Dışişleri Bakanına ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Makedonya'nın Avro-Atlantik entegrasyon sürecini desteklediğini yinelediğine değinen Szijjarto, ''Makedonya çoktan beri NATO üyesi olmalıydı. Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli.'' diye konuştu.

Szijjarto, Batı Balkanlar'da çözümsüz sorunların büyük problemlere neden olduğunu, bunun çözümünün ise Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin hızlandırılmasından geçtiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in Macaristan'a coğrafi açıdan yakın bir ülke olduğunu bu yüzden ülkede istikrar olmasının Macaristan için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 00:24
  1. Bosna Hersek
  2. Macaristan
  3. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
  4. Makedonya
  5. NATO

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