Macaristan'dan İsveçli Bakana tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetini popülistlikle suçlayıp eleştiren İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall'a tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Strandhall'ın, ''Macaristan'da olanlar korkutucu. (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban şimdi de daha çok 'gerçek' Macar çocuğunun dünyaya gelmesini istiyor. Sağcı popülist politika 30'lu yıllardan beri kadınların uzun mücadeleler neticesinde elde ettikleri kazanımları yok etmek istiyor.'' şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar hükümetinin göçmenler yerine Macar ailelerine harcama yaptığını belirtti.

İsveç hükümetinin, İsveçli aileler yerine göçmenler için harcama yaptığını iddia eden Szijjarto, ''İsveç hükümeti, bizim göçmenler yerine ailelere harcama yaptığımızı anlamak istemiyor.'' diye konuştu.