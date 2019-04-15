0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto:- "İsveç Başbakanı herkesin bildiği gibi göçmen taraftarı bir politikacı. Kendisi yasa dışı göçmenleri zorla Macaristan'a göndermek ve zorunlu kotaya hayır diyen Macarları cezalandırmak istiyor"

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:58
Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetinin göçmen konusunda sorumluluklarını yerine getirmediği şeklinde açıklamada bulunan İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Başbakan Löfven'i göçmen taraftarı olmakla suçlayıp, Macaristan'ın sınırlarına çektiği dikenli tel örgülerle Avrupa'nın hem batısını hem de kuzeyini koruduğunu iddia etti.

Szijjarto, "İsveç Başbakanı herkesin bildiği gibi göçmen taraftarı bir politikacı. Kendisi yasa dışı göçmenleri zorla Macaristan'a göndermek ve zorunlu kotaya hayır diyen Macarları cezalandırmak istiyor." diye konuştu.

Düzensiz göçmen kabul etmemesinden dolayı Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı fonların kesilemeyeceğini öne süren Szijjarto, AB fonlarının ülkesinin hakkı olduğunu çünkü Batı Avrupa şirketlerine pazarlarını açtıklarını ve söz konusu şirketlerin ciddi kar elde ettiğini belirtti.

Bakan Szijjarto ayrıca, Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin kıtanın geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löven, İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter isimli gazeteye yaptığı açıklamada, göçmen konusunda Macaristan gibi sorumluluk almayan ülkelerin bedel ödemesi gerektiğini belirtmiş, ''Macaristan AB fonlarından en fazla yararlanan ülkelerden birisi. AB fonundan en fazla yararlanan üye ülkelerden birisinin AB'ye biz göçmen konusunda sorumluluk almıyoruz demesi kabul edilemez.'' şeklinde konuşmuştu.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında, bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:58
  1. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Joker operasyonunda 22 tutuklama
    1. Joker operasyonunda 22 tutuklama
    2. 15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı..
    3. Kağıthane’de damat cinayeti kamerada
    4. Voleybol: Efeler Ligi play-off yarı..
    5. Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı, polis..
    6. Nijerya'daki şiddet olaylarında..
    7. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    8. Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı
    9. Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de..
    10. GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs’ta..
    11. Ahmet Türk’ten ilk icraat, belediyede..
    12. Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu..
    13. Rusya soruşturması raporunun perşembe..
    14. Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi..
    15. Çad'da Boko Haram saldırısı
    16. Azerbaycan Ermenistan'ın kirli..
    17. MEB LGS 2019 başvuruları son dakika..
    18. Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile..
    19. Başkent’te Yunus ekibi kaza yaptı: 1..
    20. Gaziantep'te gasp ve kapkaç..
    21. TSO’dan Başkan Aşgın’a hayırlı olsun..
    22. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    23. Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
    24. Kaymakam Kendüzler’den okula ziyaret
    25. "ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze..
    26. İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe..
    27. Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki
    28. 2019 LGS başvuruları ne zaman sona..
    29. Bandırma'da sahile vurdu! Tam 1 metre
    30. Polislere ateş açılan silahlı kavgada..
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı