Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetinin göçmen konusunda sorumluluklarını yerine getirmediği şeklinde açıklamada bulunan İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e tepki gösterdi.



Bakan Szijjarto yaptığı açıklamada, Başbakan Löfven'i göçmen taraftarı olmakla suçlayıp, Macaristan'ın sınırlarına çektiği dikenli tel örgülerle Avrupa'nın hem batısını hem de kuzeyini koruduğunu iddia etti.

Szijjarto, "İsveç Başbakanı herkesin bildiği gibi göçmen taraftarı bir politikacı. Kendisi yasa dışı göçmenleri zorla Macaristan'a göndermek ve zorunlu kotaya hayır diyen Macarları cezalandırmak istiyor." diye konuştu.

Düzensiz göçmen kabul etmemesinden dolayı Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı fonların kesilemeyeceğini öne süren Szijjarto, AB fonlarının ülkesinin hakkı olduğunu çünkü Batı Avrupa şirketlerine pazarlarını açtıklarını ve söz konusu şirketlerin ciddi kar elde ettiğini belirtti.

Bakan Szijjarto ayrıca, Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin kıtanın geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löven, İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter isimli gazeteye yaptığı açıklamada, göçmen konusunda Macaristan gibi sorumluluk almayan ülkelerin bedel ödemesi gerektiğini belirtmiş, ''Macaristan AB fonlarından en fazla yararlanan ülkelerden birisi. AB fonundan en fazla yararlanan üye ülkelerden birisinin AB'ye biz göçmen konusunda sorumluluk almıyoruz demesi kabul edilemez.'' şeklinde konuşmuştu.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında, bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor.

