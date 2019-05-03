Macaristan'dan Fransa'ya Schengen bölgesi tepkisi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, mülteci kabul etmek istemeyen ülkelere yaptırım uygulanmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.



Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, mültecilerin dağıtılmasını kabul etmek istemeyen Schengen Bölgesi üye ülkelerinin, bu bölgeden atılmasını talep etmesine tepki gösteren Orban, "Eğer Macron, halihazırda yürürlükte olan Schengen kurallarını değiştirmek isterse öncelikle bu sözleşmeyi değiştirmesi gerekli. Bunu da başaramayacak, boşuna denemesin.'' dedi.

Almanya'nın daha önce kabul ettiği mültecileri diğer ülkelere dağıtarak onlardan kurtulmayı planladığını öne süren Orban, ''Almanlar da daha önce düşünmeden kabul ettikleri kişilerden (mülteciler) kurtulmak istiyor. Bunun için ise insanlık gibi argümanlar kullanıyorlar ama bu açıkça göçmen karşıtı bir refleks.'' dedi.

Orban, Macaristan'ın mültecilerin AB üyeleri arasında dağıtılmasına karşı çıktığını, mültecilerin dağıtım yerine ülkelerine geri yollanması ve orada yardım edilmesi gerektiğini savundu.

AB'nin mülteci krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında, 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.