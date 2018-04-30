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Macaristan'dan Avusturya'ya 'George Soros' tepkisi

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, Amerikalı iş adamı Soros'un ve sığınmacıların tarafını tuttuğunu öne sürdü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:20
Macaristan'dan Avusturya'ya 'George Soros' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in, sığınmacılar ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in Soros ve sığınmacıların tarafına geçtiğini, sığınmacılarla dolu bir Avusturya istediğini iddia eden Sziijarto, Macar hükümetinin ise barış ve güvenlik içinde yaşayan Macar aileler üzerine bina edilmiş bir ülke istediğini söyledi.

Macar hükümetinin, Soros'a karşı Macaristan'ı koruduğunu da savunan Szijjarto, ''George Soros Avrupalıları temsil etmiyor. Soros, sığınmacıların ve özellikle de kendi çıkarını ön planda tutuyor.'' diye konuştu.

Van der Bellen, Avusturya'da yayınlanan Profil isimli haftalık dergiye verdiği röportajda şunları söyledi:

"Avusturya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafını tutmalı, Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4: Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) değil. Viktor Orban gibi son derece zeki siyasetçileri olmasına rağmen V4 ülkeleri Avrupa için herhangi heyecanlı bir şey teklif etmiyor.'' 

Cumhurbaşkanı Van der Bellen ayrıca, Soros'u sivil toplumun temsilcisi, insan dostu ve üniversiteleri büyük meblağlarla destekleyen kişi olarak niteledi, sığınmacıların özellikle de çocukların entegrasyonun önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor. Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlattı.

Hükümet ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı. Tasarıya göre yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:20
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