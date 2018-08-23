0553 313 94 23

Macaristan'daki sığınmacılar için korkunç iddia!

Macaristan hükümeti, ülkesindeki sığınmacıları aç bırakmakla suçlanıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
Macaristan'daki sığınmacılar için korkunç iddia!

İnsan hakları örgütleri, Macaristan’da sığınma başvurusu reddedilen ve transit merkezlerde tutulan sığınmacıların aç bırakılarak ülkeden gitmeye zorlandığı iddiasında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün dün açıkladığı raporunda, Macar yetkililerin uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal ettiği öne sürüldü.

Göçmen karşıtı politikaları ile bilinen Macaristan, sığınmacıları ülkeyi terk etmeye zorlamak için aç bıraktığı suçlamasıyla karşı karşıya.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, aç bırakma taktiği, Sırbistan üzerinden Macaristan'a geçen ve sığınma başvurusu reddedildiği için transit geçiş merkezlerinde tutulan kişilerin bu karara itiraz etmeksizin ülkeden gönüllü olarak ayrılıp Sırbistan'a dönmesini sağlamak için kullanılıyor.

‘BU UYGULAMAYA MARUZ KALAN 8 SIĞINMACI VAR'

DW Türkçe'nin aktardığına göre sivil toplum kuruluşu Macar Helsinki Komitesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Komite yetkilisi Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada en son bir Afgan sığınmacı kadına yönelik aç bırakma taktiği uygulandığını belirtti. Komitenin Twitter hesabında, Afganistan vatandaşı kadının transit geçiş bölgesinde bu uygulamaya maruz kalan sekizinci kişi olduğu ifade edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.

AİHM MAHKEMESİNE MACARİSTAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Macar Helsinki Komitesi geçen hafta, Afgan sığınmacıyı yiyecekten yoksun bıraktığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Macaristan aleyhinde başvuruda bulundu. Mahkeme bu ay içinde önüne gelen benzer beş davada da Macaristan'ın sığınmacılara yiyecek temin etmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 2015 yılındaki sığınmacı krizi sonrasında sert bir göç politikası uygulaması Avrupa Birliği içinde tartışmaya neden olmuştu. Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre, güvenli olarak kabul edilen üçüncü bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları direkt olarak reddediliyor. Sırbistan güvenli üçüncü ülke olarak kabul ediliyor.


Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
  1. Macaristan
  2. sığınmacılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçı nefes alacak
    1. İhracatçı nefes alacak
    2. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    3. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    4. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    5. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    6. Aynı fiyattan daire satılıyor
    7. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    8. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    9. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    10. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    11. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    12. Sur yapı farkı
    13. Göztepe'de plan 3 puan
    14. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    15. Bayrama özel indirimler
    16. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    17. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    18. Avustralya'da büyük sorun
    19. Eski hocasından Slimani itirafı!
    20. Fenerbahçe'den KAP'a Josef de Souza..
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!
    Türkiye'den 780 milyarlık dev atılım!