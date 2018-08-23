Macaristan'daki sığınmacılar için korkunç iddia!

İnsan hakları örgütleri, Macaristan’da sığınma başvurusu reddedilen ve transit merkezlerde tutulan sığınmacıların aç bırakılarak ülkeden gitmeye zorlandığı iddiasında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün dün açıkladığı raporunda, Macar yetkililerin uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal ettiği öne sürüldü.

Göçmen karşıtı politikaları ile bilinen Macaristan, sığınmacıları ülkeyi terk etmeye zorlamak için aç bıraktığı suçlamasıyla karşı karşıya.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, aç bırakma taktiği, Sırbistan üzerinden Macaristan'a geçen ve sığınma başvurusu reddedildiği için transit geçiş merkezlerinde tutulan kişilerin bu karara itiraz etmeksizin ülkeden gönüllü olarak ayrılıp Sırbistan'a dönmesini sağlamak için kullanılıyor.

‘BU UYGULAMAYA MARUZ KALAN 8 SIĞINMACI VAR'

DW Türkçe'nin aktardığına göre sivil toplum kuruluşu Macar Helsinki Komitesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Komite yetkilisi Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada en son bir Afgan sığınmacı kadına yönelik aç bırakma taktiği uygulandığını belirtti. Komitenin Twitter hesabında, Afganistan vatandaşı kadının transit geçiş bölgesinde bu uygulamaya maruz kalan sekizinci kişi olduğu ifade edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.

AİHM MAHKEMESİNE MACARİSTAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Macar Helsinki Komitesi geçen hafta, Afgan sığınmacıyı yiyecekten yoksun bıraktığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Macaristan aleyhinde başvuruda bulundu. Mahkeme bu ay içinde önüne gelen benzer beş davada da Macaristan'ın sığınmacılara yiyecek temin etmesi gerektiği yönünde karar vermişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 2015 yılındaki sığınmacı krizi sonrasında sert bir göç politikası uygulaması Avrupa Birliği içinde tartışmaya neden olmuştu. Sığınma başvurularını nadiren kabul eden Macaristan'da 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre, güvenli olarak kabul edilen üçüncü bir ülkeden gelen sığınmacıların başvuruları direkt olarak reddediliyor. Sırbistan güvenli üçüncü ülke olarak kabul ediliyor.



