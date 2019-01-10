Macaristan'daki "ölüm kamyoneti" davası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da savcılık, Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada, suç örgütü üyelerine verilen cezaların artırılmasını istedi.



Szeged Başsavcılık Sözcüsü György Lörinczy, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, savcılığın, 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği olayla ilgili davada çeşitli cezalara çarptırılan sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini belirtti.

Açıklamada savcılığın, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanığa verilen 25'er yıl hapis cezasının müebbete çevrilmesini, diğer sanıkların ise daha uzun süre hapis cezalarına çarptırılmasını talep ettiği bildirildi.

Macaristan'ın Kecskemet kentinde görülen ve geçen yıl 14 Haziran'da sonuçlanan mahkemede, 11'i Bulgaristan, 2'si Afganistan ve 1'i Bulgaristan-Lübnan çifte vatandaşlığına sahip 14 sanık yargılanmış ve davada hakim, tüm sanıkları suçlu bularak hapis cezasına mahkum etmişti.

Suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25'er yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan'a girişten men edilmiş, ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.

Diğer 10 sanık ise 3 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve Macaristan'a girişten men edilmenin yanı sıra 94 milyon Macar forinti (yaklaşık 293 bin avro) para cezasına çarptırılmıştı.

- Olayın geçmişi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 14 kişi hakkında "ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alanda, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği belirtilmişti. Ayrıca, sığınmacıları Avusturya'ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı.

Savcı Gabor Schmidt, geçen yıl 7 Haziran'da açıklamada, 71 sığınmacının hayatını kaybettiği kamyonetin insan taşımaya uygun olmadığının sanıklar tarafından da bilindiğine dikkati çekmiş, kamyonete tıkılan sığınmacıların hava almak için bağırdığını, kamyonet sürücüsünün suç örgütü liderine sığınmacıların durumunu telefonda bildirmesine rağmen örgüt liderinin, ''Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin avro kaybederim.'' dediğini belirtmişti.