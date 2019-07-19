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Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne büyük ilgi

Türbeyi haziran ayında 7 bin kişi ziyaret etti

19 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'ne büyük ilgi

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi büyük ilgi görüyor.

Gül Baba Vakfı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, restorasyon sonrası geçen yıl ekim ayında ziyaretçilere tekrar açılan Gül Baba Türbesi'nin de içinde bulunduğu Gül Baba Kültür Merkezi'ni geçen ay yaklaşık 7 bin kişi ziyaret etti.

Türbeyi ziyaret edenlerin çoğunluğunun Macarlar olduğu kaydedilen açıklamada, yüzde 40 yurt dışından gelen turistlerin ve özellikle de Türklerin de mekanı ziyaret ettiği belirtildi.

Gül Baba Kültür Merkezi'ne birçok okul grubunun da ziyarette bulunduğuna değinilen açıklamada, öğrencilerin Gül Baba döneminin yanı sıra Türk-Macar ilişkilerini yakından tanıma fırsatı bulduğuna işaret edildi.

Merkezin ücretsiz ziyaret edilebildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, haziran ayında Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da türbeyi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

- Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin'in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:46
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