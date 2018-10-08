Macaristan'da Zincir Köprüsü Türk ve Macar bayraklarıyla süslendi

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'deki programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü (Lanchid) Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

ZİYARET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.