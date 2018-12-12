Macaristan'da tartışmalı yasa kabul edildi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da muhalefet partilerinin ve sendikaların sert tepki gösterdiği, yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan tasarı, 52 "hayır" ve 1 ''çekimser''e karşı 130 "evet" oyuyla yasalaştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kanuna göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Muhalefet partilerinin oylama öncesi düzenlediği eylem dolayısıyla Meclis Başkanı Laszlo Köver oturumu başkanlık koltuğu yerine kendi sandalyesinden yönetti.

- ''Önemli ve iyi bir kanun yaptık''

Oylama sonrası basına açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sendikaları sürekli dinlediğini ve düşüncelerine saygı duyduğunu ama söz konusu kanun hakkındaki endişelerinin yersiz olduğunu kaydetti.

Mecliste kabul edilen yeni kanunun çalışanların çıkarına olduğunu savunan Orban, ''Önemli ve iyi bir kanun yaptık.'' dedi.

- Muhalefetten hükümete ortak tepki

Yeni kanuna tepki gösteren ana muhalefet partisi Jobbik, Macar Sosyalist Parti (MSZP), Demokratik Koalisyonu (DK) ve Macar Yeşiller Partisi (LMP) ortak basın toplantısı düzenledi.

Jobbik Meclis Grup Başkanı Marton Gyöngyösi, Meclis Başkanı'nın başkanlık koltuğu yerine kendi sandalyesinden oturumu yönetmesinin tarihte görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.

Gyöngyösi, iktidar partisi Fidesz'in muhalefetteyken iktidara geldiğinde çalışanların yanında durma sözü verdiğini ama arka planda yabancı yatırımcılarla imzaladığı stratejik anlaşmalarla Macar çalışanların aleyhine adımlar attığını öne sürdü.

Fazla mesai düzenlemesinin parlamentoda kabul edilmemesi için binlerce işçi başkent Budapeşte'de 8 Aralık'ta eylem yapmıştı.