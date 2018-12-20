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Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai" kanunu onaylandı

Muhalefetin "köle yasası" olarak adlandırdığı "fazla mesai" kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

20 Aralık 2018 Perşembe 22:09
Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai" kanunu onaylandı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkede geniş katılımlı protestolara neden olan ''fazla mesai'' kanununu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ader'in yasayı incelediğini ve onayladığı belirtildi.

Açıklamada, yasanın, anayasaya aykırı olmadığı ve benzer kanunların diğer bazı Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde de yürürlükte olduğu kaydedildi.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, 12 Aralık'ta kabul edilerek yasalaşmıştı.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

Ülke genelinde yarın akşam büyük katılımlı protesto düzenlenmesi bekleniyor.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:09
  1. Macaristan

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