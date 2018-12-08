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Macaristan'da sendikalardan eylem

Budapeşte'de fazla mesai düzenlemesinin iptal edilmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen binlerce işçi eylem yaptı

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:02
Macaristan'da sendikalardan eylem

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören düzenlemenin geri çekilmesini talep eden sendikalar eylem düzenledi.

Macar Sendikalar Federasyonu (MaSzSz) Başkanı Laszlo Kordas, başkent Budapeşte'de binlerce işçinin katılımıyla düzenlenen eylem sırasında yaptığı konuşmada, hükümetten, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirmesini ve hali hazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini istediklerini söyledi.

Gelecek yıl için çift rakamlı zam talep ettiklerini belirten Kordas, sendikaların pazartesi günü ülke genelinde yol kapatma eylemi yapacağını dile getirdi.

Liga Sendikaları Eş Başkanı Jozsef Szilagyi de hükümetin, çalışanların hak ve birikimlerini elinden almaya çalıştığını ama sendikaların buna izin vermeyeceğini söyledi.

Macar hükümetinin işçi kanununda yapmak istediği düzenlemenin Avrupa Birliği normlarına uymadığını savunan Szilagyi, hükümetin sendikalarla görüşmeden teklifi tek taraflı parlamentoya sunduğunu ifade etti.

Eylem sırasında protestocular, "Avrupa'nın Çin'i olmayacağız", ''Birlikte köle yasasına karşı'' yazılı dövizler taşıdı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:02
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