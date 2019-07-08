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Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat ve montaj işleri başladı

Rosatom’un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan’da kurulmakta olan Paks-2 NGS’nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat ve montaj işleri başladı

Rosatom’un mühendislik bölümü ASE EC JSC tarafından Macaristan’da kurulmakta olan Paks-2 NGS’nin inşaat ve montaj üssünün kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.


Çalışmaların başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Paks NGS’nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, ASE EC JSC’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Paks - 2 NGS’nin Yapım Müdürü Alexander Khazin, Paks - 2 NGS’nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ile ilk tesislerin inşaatından sorumlu KSZ GroupŞirketi’nin inşaat bölümünün direktörü Zoltan Sharai katıldı.


Çalışmalar çerçevesinde idari binalar, montaj atölyeleri, depolar gibi toplamda80’den fazla yapı inşa edilecek. Tüm bu yapılar önümüzdeki süreçte iki nükleer güç ünitesinin kurulumu için gerekli olacak.


Paks NGS’nin genişlemesinden sorumlu Bakan Janosh Shuli, “Macar ekonomisininuzun vadeli rekabet gücü açısından, Macar işletmelerine ve halka ucuz yerli elektriksağlanması son derece önemlidir” dedi. Nükleer santrallerin karbondioksit emisyonuolmadan endüstriyel ölçekte elektrik ürettiklerini belirten Shuli, bu nedenle, Macariklim politikasının temelinin, nükleer enerjinin uzun süreli korunması ile birlikte güneşenerjisi payının artması olduğunu söyledi. Şu anda ülkenin elektrik ihtiyacının üçtebirinin Macaristan’a komşu ülkelerdeki kömür istasyonlarında üretilen elektriğinsatın alınmasıyla sağlandığını hatırlatan Bakan Shuli, “Bu nedenle, Paks-2 NGS projesi sadece iklim koruma hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda ithalat bağımlılığını azaltmak için de kilit öneme sahiptir. Macar Enerji ve Enerji Altyapısını Düzenleme Kurumu’nun (MEKN) son raporuna göre Macaristan, Bulgaristan’dan sonra AB ülkeleri içinde ucuz elektrik açısından ikinci sırada yer alıyor. Bu değerli yeri korumak için, enerji sepetindeki atom enerjisinin payını uzun vadede tutmakgerekir. Bu nedenle, yeni güç ünitelerinin kurulması özellikle önemlidir” diye konuştu.


Paks-2 NGS’nin İnşaat Direktörü, ASE EC JSC Kıdemli Başkan YardımcısıAlexander Khazin, inşaat ve montaj çalışmalarının başlaması ile Paks-2 NGS projesinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını vurguladı. Khazin, “Paks’ta binaların inşaatının başlamasıyla birlikte, iki yeni güç ünitesinin yapımı için hazırlıklar başladı. Bundan sonra da sahada kesintisiz çalışma yapılacak. Paks-2 NGS’de en modern ve en güvenli nesil 3+ ünitelerden biri inşa edilecek. Hizmet ömrünü uzatma imkanı ile Macaristan’a karbondioksit emisyonu olmadan ucuz elektrik sağlayarak 60 yıl garantili ve güvenli bir şekilde çalışacaklar” diye konuştu.


Paks -2 NGS JSC’nin Genel Müdürü Istvan Lenkei ise “İşveren olarak Paks-2 NGS şirketi, proje üzerindeki çalışmaların kaliteli bir şekilde yürütülmesini istiyor. Bunedenle genel yüklenici ASE ile yakından çalışıyoruz. Tesislerin yapımı, yeni güçünitelerinin en sıkı uluslararası, Macar ve Avrupa güvenlik gerekliliklerine maksimumuyumu için gerekli olan 300 bin sayfalık teknik dokümantasyonun hazırlanmasınaparalel olarak gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48
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