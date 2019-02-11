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Macaristan'da muhalefet partileri sokakta

Başkent Budapeşte'de Devlet Denetleme Kurumu'nun muhalefet partilerine kestiği cezalar protesto edildi

11 Şubat 2019 Pazartesi 00:10
Macaristan'da muhalefet partileri sokakta

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ana muhalefet partisi Jobbik başta olmak üzere birçok muhalefet partisi, Devlet Denetleme Kurumu'nun (ASZ) muhalefet partilerine kestiği cezaları protesto etti.

Hükümet partisi Fidesz'in ASZ'ı kullanarak çalışmalarını engellemek istediğini iddia eden muhalefet partileri, başkent Budapeşte'deki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ASZ binası önünde eylem düzenledi.

Eylemde ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Yeşiller Partisi (LMP), Demokratik Koalisyonu (DK), Macaristan için Diyalog Partisi (PM) ve Momentum Hareketi temsilcileri kalabalığa hitap etti.

Jobbik milletvekili Lajos Kepli yaptığı konuşmada, ülkede bugün birçok devlet kurumunun hükümet partisi Fidesz'e bağlı çalıştığını belirterek, söz konusu kurumların hükümetin politikalarını eleştirenlere karşı kullanıldığını iddia etti.

PM milletvekili Cake Olivio Kocsis, ASZ'nin hedefinde sadece muhalefet partilerinin olduğunu, bugünden sonra ise Fidesz'in izlediği politikayı tasvip etmeyen herkesin hedef alınabileceğini ifade ederek, tüm muhalefet partilerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Gösteri sonunda muhalefet partilerinin milletvekilleri, ''Fidesz'in genel merkezi'' yazılı etiketleri ASZ binasının kapısına yapıştırdı.

ASZ'den yapılan açıklamada, Jobbik'in seçim finansman yasaklarına uymadığı ve partinin yasal olmayan yollardan 136,4 milyon Macar forinti (yaklaşık 2,5 milyon lira) destek aldığı belirtilmişti.

Jobbik Partisi Genel Başkanı Tamas Sneider ise yaptığı açıklamada, ASZ tarafından bugüne kadar Jobbik'e yaklaşık 1 milyar Macar Forinti (yaklaşık 18 milyon 800 bin TL) ceza kesildiğini vurgulamış ve partinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktarmıştı.

ASZ, Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partilerine de çeşitli sebeplerden ceza kesmişti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 00:10
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