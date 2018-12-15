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Macaristan'da "fazla mesai" protestosu üçüncü gününde

15 Aralık 2018 Cumartesi 01:44
Macaristan'da "fazla mesai" protestosu üçüncü gününde

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasal düzenlemenin parlamentoda kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, 12 Aralık'ta yasalaşan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan düzenleme dolayısıyla başlayan protestolara üçüncü gününde de binlerce kişi katıldı.

Ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra Macar Sosyalist Partisi, Demokratik Koalisyonu ve Momentum partisi yetkililerinin de destek verdiği, Kossuth Meydanı'nda düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Meclis binası önünde polis kordonunu aşmaya çalışan eylemcilere polis biber gazı sıktı.

- 22 kişi gözaltında

Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada, polise çeşitli materyaller atılması ve bazı göstericilerin yüzünü maskeyle kapatması dolayısıyla polisin biber gazı kullandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çarşamba ve perşembe günü düzenlenen protesto gösterilerinde aralarında Alman ve Belçika vatandaşının da bulunduğu toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet partileri ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 01:44
  1. Macaristan

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