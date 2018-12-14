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Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

14 Aralık 2018 Cuma 01:39
Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasal düzenlemenin parlamentoda kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, 12 Aralık'ta yasalaşan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan düzenleme dolayısıyla başlayan protestolara ikinci gününde binlerce kişi katıldı.

Meclis binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'nda toplanan kalabalık hükümeti istifaya çağırdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Meclis binası önünde polis kordonunu aşmaya çalışan eylemcilere polis biber gazı sıktı.

Göstericilere destek veren Momentum Partisi Genel Başkan Yardımcısı Anna Donath'ın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada ise, eylemcilerin polislere bayrak sopaları ve boş şişelerle saldırarak provoke etmeye çalıştığını, polisin ise göstericileri geri püskürtmek amacıyla biber gazı kullandığı belirtildi.

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:39
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