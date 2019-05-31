Macaristan’da batan geminin görüntüleri ortaya çıktı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde bir eğlence teknesinin başka bir tekne ile çarpışması sonucu batmasıyla yaşanan kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Tuna Nehri’nde bir eğlence teknesi başka bir tekne ile çarpışması sonucu batmış, 7 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kaybolmuştu. Acil servis sözcüsü Pal Gyorfi, kurtarılan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ortaya çıkan görüntülerde, iki teknenin birbirine çok yakın seyrettiği görülüyor. Kazanın yaşandığı köprüye doğru ilerleyen bir teknenin turist taşıyan tekneye çarptığı ve alabora ettiği anı kamera anbean kaydediyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, eğlence teknesi başka bir tekneyle çarpıştığı sırada içinde 33 Güney Korelinin bulunduğunu, 26 metrelik teknenin ayrıca 2 Macar mürettebatının bulunduğunu bildirmişti.