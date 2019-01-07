0553 313 94 23

Macaristan'da 2018 en sıcak yıl oldu

Ülkedeki Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 2018'in, resmi ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1901'den bugüne kadarki süreçte en sıcak yıl olduğu açıklandı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
Macaristan'da 2018 en sıcak yıl oldu

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (OMSZ), 2018'in, ülkede resmi ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1901'den bugüne kadarki süreçte en sıcak yıl olduğu bildirildi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, geçen yıl, ülkede ortalama sıcaklığın 1981-2010 ortalamasını 1,66 derece aşarak 11,99 dereceye ulaştığı belirtildi.

Macaristan'da sıcaklık artışının, geçen yüzyılın başlangıcından bugüne 1,23 derece düzeyinde olduğu, bu artışın, küresel ısınmadan daha hızlı şekilde gerçekleştiği açıklandı.

Ülkede geçen yıl, tarihteki en sıcak 3. ilkbahar mevsiminin yanı sıra, en sıcak 2. sonbaharın yaşandığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl kuraklık nedeniyle başkent Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su derinliğinin 43-44 santimetreye kadar indiği, su oranının rekor düşüşle son 71 yılın en alçak seviyesini gördüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:09
  1. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere’de araç satışları 2018’de azaldı
    1. İngiltere’de araç satışları 2018’de..
    2. Niğde'de markete eşeğiyle giren adam..
    3. Tayland'da alıkonulan Suudi genç kız
    4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de kayıp..
    5. Ağız kokusuna çareler
    6. Ultrason solak yapıyor!
    7. Samsun açıklarında batan gemi
    8. "Küçük Prens" TRT Radyo'da yarın..
    9. Real Madrid, Diaz'ı basına tanıttı
    10. Afganistan'da patlama: 6 ölü
    11. Yerlikaya canlı yayında açıkladı:..
    12. İşte domuz gribine yakalanan Pelin..
    13. GÜNCELLEME - Bursa'da gıda..
    14. Maltepe'de ceset bulunması
    15. Miniklerin ‘dil’ çilesi
    16. İzmir'de su kesintisi hangi ilçelerde
    17. Albayrak'tan Erdoğan açıklaması: Pazar..
    18. Korkunç olay! Toprağa gömülü ceninin..
    19. Samsung, ekranların geleceğini CES'te..
    20. Serotonin en çok balık yağında bulunuyor
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    Hesapta olmayan terör örgütü saldırıya geçti!
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"